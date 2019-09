BVR im Rommerskirchener Rat : Mehr Probleme mit dem Schulbusverkehr als bisher bekannt

Rommerskirchen Das von manchem erwartete „Scherbengericht“ über den Busverkehr Rheinland (BVR) blieb zwar aus, dennoch hatte Michael Perschke im Rat keinen leichten Stand. Anderthalb Stunden lang wurde der Vertreter des BVR jetzt von Ratsmitgliedern und genervten Eltern zu Problemen im Schulbusverkehr befragt.

Die waren an den ersten Schultagen diesmal in lange nicht gekannter Heftigkeit „aufgeploppt“, was gut zwei Dutzend Eltern zur Ratssitzung lockte, für die die Befragung des BVR-Vertreters angekündigt worden war. „Es sind zu viele Ausfälle in den ersten Tagen passiert“, räumte Perschke ein. Ursache sei „ein Unternehmer“ gewesen, „der sich nicht an seinen Vertrag gebunden fühlte“, sagte der BVR-Vertreter, der sich für die ausgebliebenen Busse ausdrücklich bei den Eltern entschuldigte.