Rommerskirchen: Neues „Schützenlied“ : Schützen aus Oekhoven komponieren eigenen Song

Das Cover zum Lied der Oekovener Schützen. Foto: Gross

Oekhoven Für den kommenden Samstag, 23. Juni, haben die Schützen aus Oekhoven ein großes Programm mit mehreren Aktionen und Überraschungen geplant.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits im vergangenen Jahr bewies die St. Sebastianus-Bruderschaft Oekoven, dass man auch in Corona-Zeiten besondere Ideen entwickeln kann. Der „Glaube-Sitte-Livestream“ war im Jahr 2020 ein mehrstündiges Youtube-Live-Programm, dem zeitweise bis zu 1500 Besucher zu geschaltet waren. In diesem Jahr will die Bruderschaft noch einmal nachlegen.

Brudermeister Lothar Gross erzählt: „Uns ist allen klar, egal welches Ersatzprogramm wir auch auf die Beine stellen: Es kann uns die Kirmes nicht ersetzen. Aber wir können und müssen versuchen, den Schmerz ein wenig zu lindern.“ So wurde als Ersatz für die alljährliche Festschrift ein Jahrbuch herausgebracht, welches vor wenigen Tagen an die Haushalte verteilt wurde. Am Samstag, 26. Juni, wird es in Oekoven verschiedene Aktionen geben. Der Tag für die Schützen beginnt um 10.30 Uhr mit der Gefallenenehrung auf dem Friedhof. Weiter geht es am Mittag mit der sogenannten Klompenprämierung. Bereits im Mai hat die Bruderschaft alle ihre Mitglieder aufgefordert, ihre Holzschuhe aus dem Keller zu holen und zu schmücken. Nach einer Bewertung per Foto folgt die Prämierung der besten Klompen durch die amtierende Schützenkönigin Margit Busen-Kämmerling und Kronprinzessin Alexandra Schmidtke.

Am frühen Nachmittag folgt dann die Auslieferung von „Kirmes in the Box“. Ein Überraschungspaket mit typischen Kirmesgegenständen. Die Box konnte ab Mai beim Vorstand bestellt werden. Weiter geht es am Abend mit einer „weiteren Besonderheit“. Lothar Gross sagt: „Dem Vorstand war es wichtig, allen Schützen etwas zu geben. Etwas, was an diese Zeit erinnert, gleichzeitig allen Freude bereitet und auch in den nächsten Jahren noch Bestand hat.“ Die Idee eines Schützenliedes entstand. Gemeinsam mit den Kölner Initiatoren des „Schlager-Monday“ entstand ein Song, der am Samstag um 19 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Schützen online geht. Das Lied trägt den Namen: „Jedes Jahr ... (Das Schützenlied)“.

(NGZ)