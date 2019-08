Volks- und Heimatfest Rommerskirchen : Rayko und Kathrin Limp sind das neue Königspaar

Rayko und Kathrin Limp „regieren“ in Rommerskirchen. Foto: Verein. Foto: Verein

Seit 2004 ist er Mitglied bei den „Stramme Jonge“ und gehört seit 2013 dem Vorstand des Bürgervereins an, in dem er – sinnvollerweise – als Medienwart fungiert.

Seine Frau Kathrin (37) hat er im Jahr 2000 kennengelernt. In Frechen geboren und in Rommerskirchen aufgewachsen, machte sie nach dem Abitur in Knechtsteden eine Lehre als Bankkauffrau, bildete sich zur Bankfachwirtin fort und ist seit 2006 im Vorstandssekretariat der VR Bank tätig. Sie entstammt einer eingefleischten Rommerskirchener Schützenfamilie: Ihr Großvater Karl Küppenbender war einst Präsident des Bürgervereins, während sie selbst 1995 schon einmal Prinzessin war, als ihre Eltern Klaus und Karin Herzogenrath Königspaar des Bürgervereins waren.