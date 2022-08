Bürgerverein feiert mit Rommerskirchenern : Schützenfest mit Dorfplatz-Eröffnung in Rommerskirchen

Rommerskirchen Doppelter Anlass zum Feiern bestand jetzt in Rommerskirchen: Nach zwei Jahren Pause kann der Bürgerverein mit den Rommerskirchenern wieder Schützenfest feiern – zugleich wurde der neue Dorf- und Festplatz übergeben.

„Das ist ein historischer Tag.“ So fasste Bürgermeister Martin Mertens am Samstag, 27. August, das Ereignis zusammen. Einen Dorf- und Festplatz eröffnet er auch nicht an jedem Tag. Die Veranstaltung stand am ersten Tag des Schützenfests in Rommerskirchen, auf das sich viele Schützen und Bewohner in diesem Jahr besonders gefreut hatten, auf dem Programm: „Nach zwei Jahren Corona können wir wieder richtig feiern“, lautete die Botschaft. Besonders freute sich natürlich auch das neue Königspaar, Alexander und Daniela Bartsch. Am Vorabend des Schützenfests war am Freitag bereits im Festzelt eine Party – „Spring ins Zelt – Electric Roki Beats“ über die Bühne gegangen.