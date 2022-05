Schützenfest in Sinsteden : Schützen feiern 125-Jähriges

Seit 125 Jahren marschieren die Schützen durch Sinsteden. Foto: Schützen

Sinsteden An diesem Wochenende feiert der St. Maternus Bürgerschützenverein 1897 Sinsteden sein 125-jährigens Bestehen. Zum letzten Mal findet das Fest in dieser Größe statt.

Am Samstag, 14. Mai, um 16 Uhr beginnt das Einspielen des Schützenfestes durch das TC „Frisch Auf“ Sinsteden 1953. Um 20 Uhr, nach dem Gottesdienst und der Königsparade, startet der Festball. Am Sonntag um 11 Uhr wird zum musikalischen Frühschoppen gerufen. Es folgt der Familiennachmittag. Am Montag findet der Ausklang des Schützenfestes an der alten Schule statt.

Das genaue Gründungsdatum des Bürgerschützenvereines Sinsteden ist trotz umfassender Recherche der Schützen nicht festzustellen und basiert lediglich auf den Überlieferung von älteren Mitbürgern sowie die in der Vergangenheit gefeierte Jubiläen. Vermutlich zum letzten Mal wird das Fest in dieser Größe gefeiert. „Das Interesse der Bürgerschaft ist sehr gering das sieht man an den Zuschauerzahlen beim Festzug und den Besucherzahlen an den Veranstaltungen im Festzelt“, heißt es von Seiten der Schützen.

„Auf unserer letzten Mitgliederversammlung haben wir für Sinsteden beschlossen dieser Entwicklung entgegen zu wirken und kein Schützenfest in der gewohnten Form mehr abzuhalten. Wir tendieren zu einem Dorffest an in kleiner Form im Bereich unserer Begegnungsstätte ‚Alte Schule‘ Sinsteden.“

(NGZ)