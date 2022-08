Brauchtum in Rommerskirchen : Schützenfest in Vanikum wird kürzer, aber intensiv

Vanikum Gefeiert wird nun nur noch drei Tage lang. Nach dem regentenlosen Jahr 2019 und der Coronapause gibt es diesmal mit Jakob I. Schiffer auch wieder einen König.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die Vanikumer gibt es zwei gute Nachrichten: Zum einen kann an diesem Wochenende (19. bis 21. August) nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder Schützenfest in Ort gefeiert werden. Und zum anderen wird dies auch angemessen mit einer Majestät geschehen. 2019 hatte es weder Schützenkönig noch Schützenkönigin gegeben, diese missliche Situation wird sich in diesem Jahr nicht wiederholen. „Wir sind stolz und freuen uns drauf, mit unserem designierten Schützenkönig Jakob I. Schiffer die traditionsreichen Tage einläuten zu dürfen“, sagt Heiko Seligmann, Schriftführer des St. Hubertus Schützenvereins Vanikum.

Jakob I. Schiffer regiert die Schützen in Vanikum. Foto: Verein

Nach der langen Pause können sich laut Seligmann die Besucher des Festes auf einige Neuerungen einstellen. Unter dem neuen Vorstand um den Präsidenten Marius Laube und in Absprache mit den Schützen wurde das Schützenfest auf drei Tage – von Freitag bis Sonntag – verkürzt. Am Freitag um 18.30 Uhr läutet die heimische Artillerie „Ari“ Vanikum das Fest mit Salutschüssen ein, gleich im Anschluss findet ein Umzug durch das Dorf statt. Dabei wird Station beim Velderhof gemacht, wo der „Zachäus“ aus seinem dreijährigen Schlaf geweckt wird, um den Schützen das Fest freizugeben. Unter den Augen der Repräsentanten aller Schützenvereine der Gemeinde wird am Freitagabend bereits die Proklamation von König Jakob I. stattfinden.

Am Samstag wird die „Ari“ Vanikum ab 12 Uhr zur traditionellen Einschießtour durchs Dorf fahren, um 15 Uhr ist auf dem Kirmesplatz etwa eine Stunde lang Kinderbelustigung. Nach der Heiligen Messe um 18.30 Uhr (30 Minuten später als sonst) kann ab 19.30 Uhr mit der Band „Upload“ gefeiert werden. Am Sonntagmorgen steht um 9.30 Uhr der nächste Umzug an mit Gefallenenehrung am Denkmal und Frühparade. Im Anschluss werden beim Frühschoppen, mit musikalischer Begleitung durch „die Kleinenbroicher“, die Jubilare geehrt. Um 16 Uhr beginnt der große Umzug durch das Dorf, um 18 Uhr der Zugkönigsball im Festzelt.

(ssc)