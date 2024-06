Schützenfest in Eckum Markus und Marie Madeleine Vetten neues Kronprinzenpaar

Der Kronprinz Markus Vetten stammt aus einer waschechten Schützenfamilie. Sowohl sein Vater Heinz Willi Vetten als auch sein Onkel Hans Vetten waren schon König in Eckum. Der Thronfolger kann zudem auf eigene royale Erfahrungen zurückgreifen. 2007 war er Jungschützenkönig im Bürgerschützenverein Eckum und 2010 Prinz der Bruderschaft Rommerskirchen. Seit 20 Jahren geht der IT-Projektleiter eines großen Energieversorgers in der Region seinem Zug mit der Schwenkfahne voran. Seine Kronprinzessin Marie Madeleine ist ebenfalls Fahnenschwenkerin und Zugführerin der Wilden Fahnen. Als zweite Geschäftsführerin des BSV Eckum weiß sie genau, was sie im nächsten Jahr erwarten wird.