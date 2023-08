Schützenfest in Rommerskirchen Anstel feiert mit Kaiserpaar Peter und Ingeborg Mahr

Das Fest beginnt am Samstag mit dem Einspielen durch das Tambourcorps „In Treue fest“ und das Einschießen durch die Artillerie „Gillbach Boschte.“ Von 12 bis ca. 18 Uhr am Samstag wird geböllert, auch am Samstagabend um ca 20 Uhr, sowie am Sonntag zum Festumzug. Um 15 Uhr am Samstag findet die Kinderbelustigung in der Schützenhalle statt, um 18.30 ist dort die Krönungsmesse. Ab 19.30 Uhr setzt sich der Fackelzug in Bewegung, daran schließt sich die Gefallenenehrung mit großem Zapfenstreich an. Ab 20.30 Uhr steigt die Schützenparty mit der Coverband „Upload“.