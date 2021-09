Heimatfest in Nettesheim/Butzheim : Schützen feiern intern mit nur kleinem Programm

Das Königspaar Detlef I. und Ruth Winkel hofft auf 2022. Foto: privat

Nettesheim/Butzheim Traditionell feiert die St.-Sebastianus Schützenbruderschaft Nettesheim-Butzheim am zweiten September-Wochenende ihr Schützen- und Heimatfest – aber auch in 2021 nicht so richtig.

Nachdem diese Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, wird es auch in diesem Jahr keine größeren Aktivitäten der Schützen in Nettesheim-Butzheim geben. „Owohl die Bekämpfung des Virus durch Impfungen und weitere Maßnahmen an Fahrt gewinnt, können wir noch nicht abschätzen, ob und wann wir zu der uns so sehr vertrauten Tradition zurückkehren können“, sagt Brudermeister Toni Jodans. „Auch wenn die Gesetzeslage nicht wie im Jahr zuvor zwingend zu einer Absage führen muss, so ist der weitgehende Verzicht auf größere Feierlichkeiten nur folgerichtig.“

Das Böllern zum Schützenfest durch die Artillerie sowie das Einspielen durch das Tambourcorps Amiticia am Schützenfestsamstag werden nur im kleinen Rahmen und im Einklang mit den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben stattfinden. Die Gefallenenehrung sowie die Kranzniederlegung erfolgen in dam Sonntagmorgen im Anschluss an eine heilige Messe am Ehrenmal. Für die Schützen wird es danach ein kleineres internes Zusammentreffen unter freien Himmel geben. Am Samstag und Sonntag wird die Firma Vautz-Rüttgers mit einem Imbisswagen auf dem Parkplatz der Begegnungsstätte zwischen 12 und 21 Uhr Speisen anbieten.

In diesem Jahr können folgende Schützen besonders geehrt werden: Für 25jährige Mitgliedschaft Andreas Cöllen; 50 Jahre: Klaus Otto, Peter Radermacher; 60 Jahre: Engelbert Hackenbroich, Ewald Orth, Hans-Peter Schlaf, Adolf Schmitz, Heinz Schmitz; 65 Jahre: Theo Schumacher; 70 Jahre: Hilmar Lohwasser; 75 Jahre: Toni Pesch. Zugjubiläen (jeweils 75 Jahre) feiern die Fahnenkompanie 1946 und der Grenadierzug Immerda. Jordans: „Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr mit unserem amtierenden Königspaar Detlef I. Winkel und Königin Ruth ein unbeschwertes Schützenfest feiern können.“

(NGZ)