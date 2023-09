Schützenfest Nettesheim-Butzheim Das Doppeldorf feiert mit Dominik und Stefanie Holz

Der Montag ist traditionell der formelle Tag, an dem die Ehrung der Jubilare sowie die Ordensverleihung an verdiente Schützen des Vereins erfolgen. So werden unter anderem Gottfried Cremer, Bernhard Kirschner und Heinz Nix für 65 Jahre, Peter Metzemacher für 70 Jahre und Franz Grommisch für 75 Mitgliedschaft in der Bruderschaft geehrt. Der Jägerzug „Froh und Heiter“ feiert sein 70-jähriges Jubiläum. Gegen 13 Uhr wird dann eine rustikale Erbsensuppe die Schützen und ihre Gäste stärken.