Fest in Evinghoven : Schützen stehen in den Startlöchern

Evinghoven Wenn man so lange warten muss, ist die Vorfreude auf das Fest besonders groß: Der Bürgerverein Evinghoven freut sich im 102. Jahr der Vereinsgeschichte mit dem Kronprinzenpaar Sascha und Tina Schloßmacher, wieder Schützenfest feiern zu können. Das Programm.

Vom 16. bis 19. September steht das Programm im Ort ganz im Zeichen der Schützen. Am vergangenen Samstag wurde das Fest traditionell mit dem Schützenbiwak begonnen. Am Nachmittag wurden viele Bilder zur Hundertjährigen Vereinsgeschichte bei Kaffe und Kuchen präsentiert. Ab 18 Uhr startete dann wie gewohnt der Biwak mit Königsneuwahl und Ehrungen zum Pokalschießen des Vereins.

Am Freitag, 16. September, geht es dann richtig los. Um 12 Uhr beginnt das Einschießen der Kirmes durch die Artillerie. Am Abend wird um 19.30 Uhr das Kronprinzenpaar abgeholt und die Kirmes offiziell eröffnet. Sascha und Tina Schloßmacher werden als Lnagzeit-Kronprinzenpaar dann durch Krönung schließlich zum Königspaar Sascha I. Schloßmacher und Königin Tina. Beim Krönungsball sorgt die Band „Teamwork“ für Unterhaltung.

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag und der Frühparade sind alle Bürgerinnen und Bürger zum Musikalischen Frühschoppen eingeladen. Höhepunkt am Sonntag ist sicherlich der große Festzug mit Königsparade. Anschließend Unterhaltung im Festzelt bei Kaffee und Kuchen zu Klängen von „Erft Blech“. Abschluss bildet am Montag der Preisklompenball mit Klompenparade und die Große Verlosung. An allen Tagen ist freier Eintritt im Festzelt. Der Vorstand, die Schützen und vor allem das Königspaar freuen sich auf regen Besuch, fröhliche und harmonische Festtage.