Brauchtum in Eckum : Eckumer Schützen feiern bei bestem Wetter

Das neue Königspaar Friedhelm Müller und Doris Gogol bei der großen Parade am Sonntag in Eckum. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Eckum In Eckum konnte endlich wieder Schützenfest gefeiert werden. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Höhepunkte des Sonntags waren Krönung und Parade.

Es ist eine Premiere für Hans Bernd Lender, auch wenn er schon im Jahr 2020 gewählt wurde: Zum ersten Mal findet das Schützenfest in Eckum unter seiner Führung als Präsident des Bürgerschützenvereins statt. „Nach drei Jahren Pause ist die Freude bei allen riesengroß“, erzählt er. Bereits am Samstagabend sei die Stimmung hervorragend gewesen, die Eckumer hätten nach dem Festgottesdienst in der Samariterkirche und dem Großen Zapfenstreich ausgelassen im Zelt gefeiert. „Die Hütte war voll, die Leute hatten alle Hunger auf Party“, so der Präsident.

Nach der Frühparade fieberte das Kronprinzenpaar Friedhelm Müller und Doris Gogol am Sonntag seiner Krönung entgegen, auf die es drei Jahre warten mussten. 50 Jahre, nachdem seine Eltern die Eckumer Schützen regiert hatten, konnte Müller im Jahr 2019 als König ermittelt werden – dass es nun so lange dauern würde, gekrönt zu werden, damit hatte auch der noch amtierende König Daniel Wiederhold nicht gerechnet. Zusammen mit seiner Königin Julia geht er nun auf das bis dato am längsten amtierende Königspaar der Eckumer Schützen in die Vereinsgeschichte ein.

Wachzug des neuen Königspaares ist er traditionsreiche Jägerzug Waldesruh, dem Friedhelm Müller angehört. Bereits zum vierten Mal stellt der Zug das Königspaar. Neben der Krönung des Königspaares wurde im Zelt auch die neue Jungschützenkönigin, Marie Caulwell, gekrönt. Seit 2007 gehört die 21-Jährige dem Marinezug an, in dem sie sehr aktiv ist. Sie zählt zu den Gründungsmitgliedern der Jungmarine. Zahlreiche Ehrungen für Vereinsmitglieder rundeten die Feierlichkeiten am Sonntag ab. Weiterer Höhepunkt des Sonntags war die festliche Königsparade auf der Kastanienallee am Nachmittag mit anschließendem Festumzug bei bestem Wetter.