Schützenfest in Eckum Schützen feiern anders als je zuvor

Wie es sich für den absoluten Höhepunkt im geselligen Leben des Bürgerschützenvereins gehörte, konnten sich am Schützenfestsamstag die Akteure auf Besinnliches und Entspannendes einstellen. Für die Kinder stand Belustigung auf dem Programm, wobei sie Clown Daniel über Mittag bespaßte und mit Karussell sowie Pfeilwerfen unterschiedliche Zusatzangebote auf dem Festplatz einluden. Am späten Nachmittag war der Festgottesdienst in der Samariterkirche am Grünweg angesetzt. Mit dem Antreten zur Gedenkfeier am Grünweg war wieder viel Tradition angesagt, auch Nachdenklichkeit, denn am Denkmal fanden Kranzniederlegung und Großer Zapfenstreich statt. Die schwungvolle Regimentsführung durfte natürlich bei keiner der vielen Gelegenheiten fehlen, sich zu zeigen und zu agieren. In ihren schmucken Uniformen fielen sie schon optisch überall auf. Der neue Oberst Marc Suschka bekannte freimütig: „Das Rad der Zeit steht auch bei uns in Eckum nicht still.“ So ist das wohl, wenn die Jugend an vielen Stellen das Kommando übernimmt, wobei die Traditionen freilich anhaltend hochgehalten werden.