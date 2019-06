Brauchtum in Rommerskirchen : Günther I. und Gudrun regieren fröhlich in Ramrath-Villau

So ein Tag...: Die Freude stand dem Königspaar in Ramrath am Sonntag ins Gesicht geschrieben. Foto: Dieter Staniek

Ramrath-Villau Mit dem Beginn des Schützenfestes in Ramrath-Villau am Wochenende ging ein ereignisreiches Regierungsjahr für das bis dahin amtierende Königspaar Jartsi II. Mansfeld und Bianca Wagener seinem Ende entgegen.

Gleichzeitig übernahm Günther I. Pütz mit seiner Königin Gudrun während der Krönungsfeierlichkeiten die Königswürde. Doch zuvor war das Fest mit kräftigen Böllerschüssen eröffnet worden. Beschwingt war die Stimmung dann beim Krönungsball am Freitagabend, an dem das neue Königspaar sein Amt bereits in vollen Zügen genießen konnte.

Am Samstag starteten die Ramrather Schützen schon früh mit dem Wecken durch das Tambourcorps „Blüh auf". Am Nachmittag standen die kleinen Besucher bei der Kinderbelustigung rund ums Zelt im Mittelpunkt, bevor die Großen zum Abholen des Königspaares und der neuen Zugkönigspaare antraten. Letzteren zu Ehren wurde dann am Abend der Ehrenball der Zugkönige zelebriert.