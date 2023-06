Schützenfest in Eckum Schützen beginnen ihr Fest am Freitag mit der Krönung

Los geht es am Freitag um 18 Uhr an der Festwiese mit der Eröffnung des Schützenfestes. Nach einem Umzug mit Parade finden um 20 Uhr der Königsball und die Krönung der Majestäten Michael und Claudia Wiederhold im Festzelt statt. Für die Musik sorgt die Coverband „The Nightflyers“. Am Samstag kommt „Clown Daniel“ für die Kinderbelustigung ins Festzelt, um 17.45 Uhr ist der Festgottesdienst in der Samariterkirche. Nach der Gedenkfeier und dem Zapfenstreich am Denkmal heißt es im Festzelt „Schützenparty“ mit der Caverband „FarbTon“. Am Sonntagmorgen werden im Zelt verschiedene Ehrungen vorgenommen, sowie die Jungschützenkönigin Lisa Lender proklamiert. Um 15.30 Uhr tritt das Regiment zum großen Festumzug mit Parade auf der Kastanienallee an. Ab 19 Uhr werden auf dem Schützen- und Bürgerball mit „DJ Yeti“ die diesjährigen Zugkönige geehrt.