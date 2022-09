Brauchtum in Rommerskirchen : Schützen feiern in Widdeshoven-Hoeningen

Widdeshoven-Hoeningen Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 kein Schützenfest gefeiert werden konnte, wird der Schützenverein Widdeshoven-Hoeningen jetzt wieder wie gewohnt sein Schützen- und Heimatfest begehen können. Das Programm.

Beim Königsvogelschuss 2019 konnte kein Nachfolger für Karl Stüber ermittelt werden. An Pfingsten 2021 traf man sich erneut und zwei Mitglieder erklärten sich bereit, um den Königstitel zu schießen. Im vergangenen November wurde in Evinghoven der Zweikampf zwischen Guido Freßer und Karl-Werner Pesch ausgetragen, den Freßer gewann. Er wird mit seiner Gattin Karin der Nachfolger von Kaiser Karl III. Stüber und Königin Alina Schwirn.

Guido Freßer, geboren 1965 in Bensberg , wohnt mit Gattin Karin seit 2007 in Widdeshoven. Neben dem Schützenwesen, gilt seine Leidenschaft dem Motorradfahren, der Schrauberei und der Gartenarbeit. Königin Karin ist in Düsseldorf aufgewachsen. Zu ihren Hobbys zählen die Aktivitäten im Dorfleben, z.B. das Cafe „Zeitlos“ und das jährliche Aufstellen des Tannenbaums auf dem Schützenplatz. Bei den Jungschützen setzte sich Sven Engels (Flotte Böschte) durch.

Die wichtigsten Termine: Samstag, 24. September: 12 Uhr Einschießen der Kirmes; 14.00 Uhr Kinderbelustigung; 20 Uhr Festball mit Proklamation; Sonntag, 25. September: 9 Uhr Festgottesdienst in St. Stephanus, anschließend Parade auf der Stephanusstraße; 10.45 Uhr Großes Frühkonzert mit Ehrungen; 15.15 Uhr Festumzug mit Parade vor dem Königspaar auf der Breite Straße; 20 Uhr Königsehrenabend im Zelt; Montag, 26. September: 15.30 Uhr Umzug mit Klompenparade; abends: Klompenball in der Festhalle; Dienstag, 27. September: 11.15 Uhr Antreten in der Königsresidenz auf der Rathausstraße, Umzug bis Hoeningen, Abholen des Kinderkönigspaares vom Kindergarten in Hoeningen. Anschließend Frühschoppen mit Königsvogelschuss in der Schützenhalle Rathausstraße; 20 Uhr Krönungsball in der Festhalle.