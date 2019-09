Brauchtum in Rommerskirchen : Schützen ohne Thronfolger für Kaiser Karl I.

Widdeshoven/Hoeningen Mit dem Krönungsball für das Königspaar Karl Stüber und Alina Sturm endete jetzt nicht allein das Schützenfest in Widdeshoven und Hoeningen, sondern auch die Kirmes- und Schützenfestsaison am Gillbach.

Erneut hatten sich zahlreiche Gäste in der Festhalle an der Rathausstraße eingefunden, wo Karl Stüber als König Karl III. zugleich auch als Kaiser Karl I. gewürdigt wurde, saß er doch zum dritten Mal auf dem Thron. Nach der ausgedehnten Gratulationscour des Regiments und vieler Freunde des Königspaar konnte zu den Klängen der Band „Teamwork" noch bis in die späte Nacht hinein gefeiert werden. Einen gelungenen Einstand konnte auch das Thekenteam der Agentur Hermida und Stromann feiern, das an den Festtagen alle Hände voll zu tun hatte.