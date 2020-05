Schützen in Vanikum : Ehrenpräsident Heinz Ciesielski ist gestorben

Schützen in Vanikum

Vanikum Der Vanikumer Schützenkönig von 1981 wurde 82 Jahre alt.

Der St. Hubertus Schützenverein 1893 Vanikum und viele Rommerskirchener trauern um Heinz Ciesielski, der im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit im Krankenhaus gestorben ist. Ciesielski wird am Donnerstag, 14. Mai, im engsten Familienkreis beigesetzt.

1967 war er in die Artillerie der Hubertus-Schützen eingetreten und 1981 Schützenkönig von Vanikum geworden. Von 1997 bis 2003 war er Präsident der Hubertus-Schützen, die ihn danach zu ihrem Ehrenpräsidenten ernannten. Bis zu seinem Tod stand Heinz Ciesielski auch dem St. Martin Komitee Vanikum vor. Einst hatte er in seinem Heimatort auch einen Junggesellenverein gegründet, den er lange am Leben hielt.