Schützenfest in Widdeshoven : König Karl III. ist nun Kaiser Karl I.

Widdeshoven-Hoeningen Schützen aus Wideshoven und Hoeningen feiern ihr Fest zu Ehren des Präsidenten, der auch König ist.

Wie so oft in den vergangenen Jahren haben die Schützen aus Widdeshoven und Hoeningen am Sonntag wieder einmal Glück mit dem Wetter gehabt: Bei strahlendem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen setzte sich am Sonntagnachmittag der von Oberst Frank Hirtz befehligte Festzug in Marsch. Zu Ehren von König Karl Stüber, der nun Kaiser Karl I. ist, und Königin Alina Schwirn verstärkten gut zehn Gastzüge das heimische Regiment, das zum Abschluss eine zackige Parade vor dem Königspaar abhielt.