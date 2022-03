Schützen in Rommerskirchen : Neues Königspaar für Frixheim

Das Königspaar umrahmt von Brudermeister Ivo Biermann, Karoline Kahm, Oberst Hans-Willi Kahm, Adjutant Markus Piepenberg (v.l.n.r.). Foto: Matthias Schlömer

Frixheim Niclas und Nina Jansen regieren die St. Sebastianus-Schützen im kommenden Jahr. Nach zweijähriger Pause freuen sich alle Beteiligten umso mehr.

Im Jahr 2019 konnten die Schützen der St. Sebastianus-Bruderschaft in Frixheim zuletzt ein Schützenfest feiern. Damals hatte es keinen König gegeben. Nun, nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause, freuen sich die Schützen umso mehr auf das bevorstehende Fest am ersten Wochenende im Juli. Und als Sahnehäubchen konnte sogar am vergangenen Wochenende ein neues Königspaar ermittelt werden: Niclas Jansen und Ehefrau Nina. „Wir haben uns relativ spontan im Vorstand entschlossen, ein Königsschießen zu veranstalten und sind natürlich sehr froh, dass auch ein Bewerber gefunden wurde“, sagt der neue Brudermeister Ivo Biermann. „Es war ein schöner Abend in lustiger Runde und wir freuen uns, mit einem Königspaar in die Saison starten zu können.“

Mit dem 113. Schuss gelang es Niclas Jansen vom Jägerzug Goldkrone, den Königsvogel herunterzuholen. Mit seiner Frau Nina wird er in diesem Jahr in Frixheim als S.M. Niclas I. und Königin Nina regieren. Das Paar wohnt in Hackenbroich, wo Niclas Jansen auch aufgewachsen ist. Geboren wurde er am 19. Mai 1995 im Dormagener Krankenhaus. Aufgewachsen in Hackenbroich, machte er eine Ausbilung zum Elektroniker und arbeitet bei Ineos. Zu seinen Hobbys zählen das Skifahren, die Gartenarbeit und natürlich das Schützenwesen. Der 26-Jährige ist Mitglied im Frixheimer Jägerzug Goldkrone, der 2019 gegründet wurde und seitdem das Regiment bereichert. In seinem Heimatort Hackenbroich ist er Jungschützenmeister. Seine Eltern sind Michaela und Frank Jansen – Frank ist Oberst in Hackenbroich und Bezirksbundesmeister im Bezirksverband Nettesheim.

Seine Frau und Königin Nina ist als Nina Rößler am 15. Oktober 1994 im Krankenhaus in Grevenbroich geboren. Aufgewachsen ist sie in Nettesheim/Butzheim. Sie arbeitet als Personalreferentin bei Compass in Köln (priv. Pflegeberatung). Ihre Hobbys sind Reiten, Wandern und Skifahren. Auch ihr legten die Eltern Ilka und Manfred Rößler das Schützenwesen sozusagen mit in die Wiege.