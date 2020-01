Schützen in Rommerskirchen : Neues Jungschützenkönigspaar in Anstel ermittelt

Neue Jungschützenregenten: Simon Guth und Lena Linke. Foto: Bruderschaft

Anstel Gegenseitige Besuche der St.-Sebastianus-Bruderschaften auf den Patronatsfeiern in Anstel, Nettesheim und Frixheim.

Neues Jungschützenkönigspaar der St.-Sebastianus-Bruderschaft sind Simon Guth und Lena Linke. Traditionell ermittelten die Ansteler Schützen ihren Nachwuchsregenten beim Patronatsfest. Das hatten sie am Vorabend mit einem Besuch der Heiligen Messe in der Nettesheimer Pfarrkirche St. Martinus begonnen, an der auch die beiden St.-Sebastianus-Bruderschaften aus Nettesheim-Butzheim und Frixheim teilnahmen.

Denen statteten die Ansteler Namensvettern um Präsident Peter Mahr anschließend bei den Sebastianus-Bällen in der Butzheimer Begegnungsstätte Alte Schule sowie im Frixheimer Schützen mit jeweils einer gut 20-köpfigen Abordnung einen Besuch ab. Wobei sie in Frixheim sogar mit Freibier bewirtet wurden: Die dortige Bruderschaft hatte sich entschieden, die anlässlich des 2019 gefeierten 100-Jahr-Jubiläums aus Anstel gestifteten 100 Liter Bier zu verzapfen.

Im Mittelpunkt der tags darauf in der Schützenhalle an der Lindenstraße stattfindenden Feierlichkeiten standen traditionell die Schießwettbewerbe: Mit dem Erfolg von Simon Guth steht fest, dass beim Schützenfest 2020 alles in der Hand der „Stief Boschte“ sein wird, die mit Christian Moll auch den Schützenkönig stellen. Simon Guth (22) ist Berufsfeuerwehrmann bei den Brandschützern in Düsseldorf und widmet sich in seiner Freizeit gern dem Langstreckenlauf, wo er die Zehn-Kilometer-Distanz bevorzugt. Als Königin wird ihm Lena Linke (20) zur Seite stehen. Sie wird im Mai ihre Ausbildung zur Medien-Gestalterin beenden. Voltigieren und Tanzen sind ihre Hobbys, wobei die designierte Jungschützenkönigin demnächst mit der Tanzgruppe der Karnevalsabteilung der Katholischen Frauengemeinschaft St. Martinus im Einsatz sein wird, die am 8. und 15. Februar ihre Sitzungen abhält. Gekrönt wird das neue Jungschützenkönigspaar beim Schützenfest am ersten September-Wochenende.

Womöglich größtes Schießtalent der Bruderschaft ist Edelknabenprinz Luca Müller, der sich den Titel zum vierten Mal in Folge sichern konnte. Schülerprinzessin wurde Chantal Weitz, während das Jugendteam des Tambourkorps das Mannschaftsschießen gewann. Bei den ehemaligen Königen erwies sich Dieter Klefisch als treffsicherster Schütze vor Ehrengeneraloberst Theo Nix und Schießmeister Thorsten Queste, der für den ordnungsgemäßen Ablauf der Wettbewerbe verantwortlich zeichnete.