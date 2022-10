Schützen in Anstel : Senioren-Klub kooperiert mit der Kita „Abenteuerland“

Die Kita-Kinder der Kita „Abenteuerland“ machen viel mit den Senioren. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Vor zwei Jahren unterzeichneten die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Anstel und die Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Anstel einen Kooperationsvertrag, der bis heute von reger Bedeutung ist.

Die Bruderschaft stellte jüngst zum wiederholten mal ihre Schützenhalle für einen mehrtägigen Kinder-Trödel zur Verfügung und seit einigen Jahren stellt die Kindertagesstätte zum Schützenfest sogar ein Kinderkönigspaar, mit Hofstaat und Oberst die vom Ansteler Regiment abgeholt und in die Schützenhalle begleitet werden.

Auch der Senioren-Klub der Bruderschaft ist in diesem Abkommen stark eingebunden und im kommenden Monat steht einiges auf dem Programm. Am Mittwoch, 9. November, basteln die Senioren gemeinsam mit den Kindern Laternen für den St. Martinszug, der am Freitag, 11. November um 17 Uhr an der Kita startet. Auch daran werden die Senioren teilnehmen.

Außerdem wird der Senioren-Klub am Montag, 14. November, wenn der St. Martinszug der Grundschule Frixheim durch Anstel zieht, ein Feuer auf dem Dorfplatz anzünden und mit den Kindern gemeinsam das St. Martinslied singen. Unterstütz werden sie dabei wieder einmal von den Eckumer Hobbymusikanten. Auch die Weihnachtszeit verbringen die Senioren und die Kita-Kinder in Teilen gemeinsam. In diesem Jahr feiern zum ersten mal die gesamte Einrichtung und der Senioren-Klub, mit insgesamt 180 bis 200 Personen, eine gemeinsame Weihnachtsfeier in der Schützenhalle. Diese findet am Freitag, 16. Dezember von 14 bis 17 Uhr statt.

Für das kommende Jahr stehen einige Veranstaltungen auf dem gemeinsamen Terminkalender der Kindertagesstätte und den Ansteler Seniorinnen und Senioren: Geplant ist ein Vorlesetag, ein Spielenachmittag und eine Wanderung über den Bahndamm. Ebenfalls vorgesehen ist eine Planwagenfahrt für Jung und Alt. Alle Veranstaltungen werden rechtzeitig bekannt gemacht und veröffentlicht werden. „Wir vom Senioren-Klub freuen uns sehr auf das gute Miteinander mit den Kindern“, so Peter Mahr, der sich als Organisator in Zusammenarbeit mit der Kita-Leiterin Karin Peters, verantwortlich zeichnet. „Eigentlich ist es für uns nichts neues, schließlich haben wir in der Vergangenheit schon einige gegenseitige Besuche und Veranstaltungen gemeistert“, dennoch sei es immer wieder etwas besonderes Zeit mit den Kindern zu verbringen.

(NGZ)