Nach Schüssen in Rommerskirchen : „Es war wie im Horrorfilm“

Foto: Christian Kandzorra 10 Bilder Zwei Verletzte nach Schüssen in Butzheim

Butzheim Am Donnerstagabend sind eine Frau und ein Mann auf offener Straße in Butzheim durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter konnte gestellt werden, er soll ein Nachbar sein. Anwohner sind schockiert. Was bisher über die Hintergründe der Tat bekannt ist.