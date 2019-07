Rettungsdienst in Rommerskirchen : Neue Wache hatte schon 1300 Einsätze

Rommerskirchen Einiges ist passiert: Ein Tanzvideo für mehr Respekt, ein Facebook-Konter gegen eine Lautstärke-Beschwerde. Vor einem Jahr hat die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebene Rettungswache ihren Betrieb aufgenommen. Das wurde nun gefeiert.

Vor einem Jahr hat die vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebene Rettungswache an der B 477 ihren Betrieb aufgenommen. Bürgermeister Martin Mertens und zeitweise fast 100 Teilnehmer feierten dies am Donnerstag. Mehr als 1300 Einsätze ist das Rettungsteam von Wachstellenleiter Marcel Offermann in dieser Zeit gefahren, etwa dreieinhalb pro Tag. Damit nähert sich die Einsatzzahl der für eine solche Wache üblichen: „Die Nächte, in denen wir durchschlafen konnten, nehmen sukzessive ab", berichtet Offermann. Zwölf Helfer arbeiten jeweils zu zweit im Zwei-Schicht-System.