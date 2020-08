„Weiße Flecken“ in Rommerskirchen : Schnelles Internet auch für die Randgebiete

Rommerskirchen Die letzten „weißen Flecken“ in Rommerskirchen sollen bald ebenfalls mit Glasfasertechnik versorgt sein. Bis November 2020 soll es schnelles Internet in der ganzen Gemeinde geben.

Eigentlich sollten schon bis Ende 2019 die Bewohner der bisher unterversorgten Gebiete in Rommerskirchen schnell im Internet surfen können. Das hat nicht ganz geklappt. Doch im November 2020 können wohl tatsächlich alle verbliebenen so genannten „weißen Flecken“ auf dem Gemeindegebiet an die Glasfasertechnik angeschlossen werden. Denn das Programm zum geförderten Breitbandausbau im Rhein-Kreis ist in Rommerskirchen jetzt erfüllt. „Die Bauarbeiten in der Gemeinde Rommerskirchen wurden nun abgeschlossen, so dass das Breitbandnetz zeitnah in Betrieb gehen kann“, teilte die Pressestelle des Rhein-Kreises mit.