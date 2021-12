Schneiderei Schwarz in Rommerskirchen : 15 erfüllte Jahre mit Nadel und Faden

Rommerskirchen Gestern hatte die Eckumerin Theresia Schwarz (65) ihren letzten Arbeitstag in ihrer Schneiderei. Sie kann auf viele Highlights in ihren Berufsjahren zurückblicken.

Brautkleider, Prinzessinnenkleider für Kinder, Hundemäntelchen, Pferdedecken und karierte Sakkos – das sind nur einige der Arbeiten, die Theresia Schwarz in den letzten 15 Jahren in ihrer Schneiderei für ihre Kunden angefertigt hat. Seit 2006 gibt es das kleine Geschäft an der Bahnstraße schon, nun geht die Inhaberin im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand, am 16. Dezember hatte sie ihren letzten Arbeitstag.