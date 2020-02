Schlüsselübergabe in Rommerskirchen : Karnevalisten haben das Sagen im Rathaus

Schlüsselübergabe in Rommerskirchen

Noch hält Bürgermeister Martin Mertens (Mitte) den Griff des Rathausschlüssels in der Hand. Kurz danach übergibt er ihn an die Jecken. Foto (2): Salzburg. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens übergab den Schlüssel in die Hände der Jecken. Viele Karnevalsvereine waren mit dabei.

Das Rathaus hielt nicht lange stand. Auch in Rommerskrichen sind die närrischen Tage eingeläutet worden – ganz traditionell mit dem Rathaussturm. Bürgermeister Martin Mertens versuchte bei der Stürmung durch die Jecken noch eifrig, das Rathaus gemeinsam mit der Verwaltung zu verteidigen. Doch der Versuch blieb ohne Erfolg. „Am Ende musste ich mich dann doch geschlagen geben“, berichtet Bürgermeister Mertens, der den Schlüssel des Rathauses im Anschluss in die Obhut der Jecken übergab.

Viele Jecken aus ganz Rommerskirchen waren gekommen, um mit dem Bürgermeister und der Verwaltung gemeinsam den Rathaussturm zu feiern. Bei der traditionellen Veranstaltung an Altweiber mit von der Partie waren so etliche Karnevalsvereine – darunter der KG Rut-Wiess und die Ansteler Burgritter. Auch das Kinderprinzenpaar um Anastasia Posegga und Henry Kocks kamen zu Besuch ins Rathaus. Dabei wurde in netter Gesellschaft geschunkelt und gemeinsam Altweiber gefeiert.