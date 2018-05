Rommerskirchen : "Schicksalserforscher" aus Leidenschaft

Foto: Andreas Woitschützke

Rommerskirchen Josef Wißkirchen beleuchtet intensiv die Lokalhistorie in Rommerskirchen und Umgebung. Die Geschichtsinteressen des ehemaligen Studiendirektors am Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich sind breit gefächert.

Aufmerksam beobachtender Begleiter seines Umfelds war Josef Wißkirchen, der 1939 in Bonn geboren wurde, schon immer, und dabei mag seine Lehrtätigkeit am Erasmus-Gymnasium in Grevenbroich verstärkend gewirkt haben. "Wo wohne ich hier eigentlich?" - das war so eine Schlüsselfrage, der er sich seit dem Zuzug nach Stommeln 1966 gestellt hat.

2016 hat Wißkirchen ein Buch zur Geschichte der Juden in Rommerskirchen ("Verfolgte Nachbarn am Gillbach") veröffentlicht. Eine gute Info-Quelle war die Rommerskirchener Jüdin Marlene Roesberg, verheiratete Straus (Jahrgang 1931), die unter abenteuerlichen Umständen mit ihrem Vater in die USA emigriert war. Dass auch der heute in New York lebenden, gebürtigen Rommerskirchenerin Margot Vosen die Flucht gelungen ist, erfuhr Wißkirchen erst nach Erscheinen seines Buchs. Dem Buch ist zu entnehmen, dass er sie für tot hielt. Wißkirchen schwebt vor, ein Beiheft zu schreiben, in dem dieser Fehler korrigiert und wichtige Details ergänzt werden sollen, von denen er inzwischen Kenntnis erlangt hat. Stets ist Wißkirchen ein einfühlsam-sensibler Fragensteller, der die Vita jedes einzelnen jüdischen Mitbürgers einzuordnen weiß.

Auch um die Synagoge in seiner Nachbarschaft in Stommeln kreisen viele seiner Forschungen. Welche Schicksale sind damit verbunden? Was ist aus der jüdischen Gemeinde geworden? Seine Mitgliedschaft im Verein für Geschichte, Pulheim, bei dem er 27 Jahre als Zweiter Vorsitzender fungierte, half ihm. Der Synagoge hatte 1976 ein Tornado das Dach heruntergewirbelt, anschließend waren Reste von alten Gebetsbüchern gefunden worden. Das diente Wißkirchen und seinen Mitstreitern als Anreiz, jüdische Lebensläufe nachzuzeichnen. Im 19. Jahrhundert, so stellte sich heraus, bekannten sich hier 60 Mitbürger zum mosaischen Glauben; Anfang des 20. Jahrhunderts waren es noch 40. Akribische Spurensuche war vonnöten. Er spricht von den 20 Emigrierten und 20 im Holocaust Ermordeten. Konkret wird der Lokalhistoriker bei Rudy Herz, dem er eine Biografie gewidmet hat. Dessen Familie starb in der Gaskammer, nur er und ein Bruder überlebten und emigrierten 1946 nach Amerika. In Stommeln ist Rudy Herz und seinen Angehörigen zu Ehren 2012 eine Zeder gepflanzt worden. Der 2011 in den USA Verstorbene stammte aus Eckum und hatte Wurzeln in Butzheim.

Ein Schwerpunkt von Wißkirchens Arbeit ist die Erforschung der Geschichte der Arbeitsanstalt Brauweiler in der NS-Zeit. 1933 entstand dort ein Konzentrationslager, in dem es zu schlimmsten Misshandlungen und Morden kam. Seit 1989 hat Wißkirchen diese Zusammenhänge aufgedeckt. 2003 regte er an, dort eine Gedenkstätte einzurichten. Seine Hartnäckigkeit und die Energie seines Mitstreiters Hermann Daners aus Brauweiler haben sich gelohnt: 2008 war Eröffnung.



Seit gut einem Jahr erforscht Wißkirchen die nationalsozialistische Schutzhaft 1933/34 im Rhein-Erft-Kreis. 14 Historiker und Archivare hat er für dieses Projekt, das einmal mehr als 500 Seiten umfassen wird, als Co-Autoren gewonnen. Was er auch vorhat - "immer sitzt mir die Nazizeit im Nacken".

Sein Wohnort Stommeln, ein Teil von Pulheim, erscheint auf den ersten Blick nicht als sehr geschichtsträchtig. Doch da widerspricht der eloquente Lokalhistoriker. Auf den Beginn des Mittelalters, ins Jahr 962, gehe das vormalige Stumbele zurück, erklärt er. Damals wurde der Flecken in einer Urkunde für das Stift St. Cäcilien in Köln erstmalig erwähnt. "Doch, doch", betont Wißkirchen, "das ist eine Region mit Historie." Die Nachzeichnung der Pulheimer und Stommelner Stadtgeschichte interessiert ihn. Über die Kirche St. Martinus hat er ein Buch geschrieben. Intensiv hat er sich mit dem Alltagsleben im Laufe der Jahrhunderte beschäftigt. Wo standen die Brunnen? Wie sahen die Häuser aus, wie lebte man? Nach dem Krieg spielte die Integration der Vertriebenen und Flüchtlinge eine große Rolle, mit dem für manchen Alteingesessenen irritierenden Nebeneffekt, dass viele davon evangelisch waren. Den Bogen zurück zur jüdischen Gemeinde zu schlagen, fällt dem passionierten Schicksale-Erforscher leicht.

Langer Atem und Entschlossenheit forcieren die Vorhaben. "Wenn ich etwas anfange", sagt Wißkirchen, "dann ziehe ich es auch durch." 1988 verlieh ihm die Landschaftsversammlung Rheinland den Albert-Steeger-Preis und 2008 den angesehenen "Rheinlandtaler". Der Bundespräsident zeichnete ihn 2011 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus, und die Stadt Pulheim ehrte ihn 2015 durch die Eintragung in ihr Goldenes Buch.

(NGZ)