Rathaus Rommerskirchen : Sadiye Mesci macht gerne Tempo

Bürgermeister Martin Mertens stimmte sich mit Sadiye Mesci über ihre neuen Aufgaben bei der Gemeinde ab. Foto: Gemeinde

Rommerskirchen Die Diplom-Ökonomin hat bei der Gemeinde gerade den Fachbereich Bildung, Soziales, Integration übernommen. Sie ist begeisterte Motorradfahrerin.

Der personelle Umbruch einschließlich Generationenswechsel im Rommerskirchener Rathaus geht weiter. Bürgermeister Martin Mertens stellte in Sadiye Mesci jetzt eine neue Führungskraft vor. Mesci hat soeben die Leitung des Fachbereichs für Bildung, Soziales und Integration übernommen; am Dienstag hatte die Diplom-Ökonomin ihren ersten Arbeitstag. Studiert hat Sadiye Mesci in Bremen und England; beruflich war sie zuletzt für den Hauptvorstand der IG Metall tätig.

In der Verwaltungszentrale muss sie sich zwar erstmal einarbeiten, doch die Gemeinde selbst ist ihr schon länger vertraut, wie sie berichtet: „Ich kenne Rommerskirchen bereits im Zusammenhang mit den Themenbereichen Transformation, Digitalisierung und Strukturwandel“, sagt Sadiye Mesci und erinnert damit an ein Projekt der Wirtschaftsförderung, das vor wenigen Jahren gelaufen ist und in das sie involviert war. „Damals habe ich auch die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung näher kennengelernt und freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem Team“, sagt die Fachbereichsleiterin.

Und es gab vor relativ kurzer Zeit weitere Berührungspunkte. Behilflich war sie der Gemeinde nämlich auch schon vor ihrer offiziellen Amtsübernahme – in den ersten Monaten dieses Jahres. Da hatte sie bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine wichtige Koordinierungsaufgaben übernommen.

„Wir haben den Anspruch und auch die Verpflichtung, bestmöglichen Service für unsere Bürgerinnen und Bürger zu bieten. Ich möchte mit meinen Ideen, meiner Energie und Kraft gerne dazu beitragen“, formuliert Mesci ihren Vorsatz und ihre Vorstellungen von ihrer neuen Funktion als Fachbereichsleiterin. „Ich freue mich, dass wir Sadiye Mesci für unsere Gemeinde gewinnen konnten“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. „Gerade auch ihr wirtschaftlicher Sachverstand wird uns künftig in mancher Hinsicht dienlich sein“, ist der Verwaltungschef überzeugt.

Politisch engagiert hat sich Sadiye Mesci unter anderem als SPD-Ratsmitglied, im Finanzausschuss sowie im Verwaltungsrat der Wirtschaftsförderung in der bergischen Metropole Wuppertal. Damit nicht genug: In ihrer Freizeit ist die Mutter zweier erwachsener Töchter in vielen sozialen Bereichen ehrenamtlich aktiv. Belastbarkeit und Energie bringt sie folglich mit. Außerdem darf sich die Verwaltungsmannschaft am Gillbach auf eine unerschrockene Kollegin freuen. Denn Mesci fährt nicht nur gerne Motorradtouren – auch vor Rennstrecken ist ihr mit ihrer Maschine, einer Honda CBF 1000, nicht bange.

(ssc)