Betrugsfall in Rommerskirchen Gemeinde warnt vor möglichen Betrügern

In Evinghoven vereinbarten vor kurzem Unbekannte, die sich als Vertreter der Gemeinde Rommerskirchen ausgaben, telefonisch einen Termin mit einem älteren Ehepaar. Es sollte dem Vernehmen nach um Beratung zu Rentenfragen und Informationen zur Nutzung von Solarenergie gehen. Durch Intervention des Sohnes der beiden Evinghovener wurde der „Besuch“ verhindert. Die Gemeinde Rommerskirchen stellt hierzu fest, dass sie keinerlei Beratungen im Außendienst vornimmt und auch keine Anrufe mit unterdrückten Telefonnummern tätigt. Wer derartige Anrufe im Namen der Gemeinde erhält, möge sich zwecks Rückversicherung ans Rathaus wenden (02183 8000) oder gleich die Polizei einschalten. So kann verhindert werden, dass sensible Daten in die falschen Hände geraten.