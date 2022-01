Hubschrauber im Einsatz : Rommerskirchnerin bei Zusammenprall mit Baum schwer verletzt

Rommerskirchen Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum ist eine 40-Jährige in Rommerskirchen schwer verletzt worden. Sie kam von der Fahrbahn ab und wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten sie.

Eine Frau ist am Samstagmorgen in Rommerskirchen im Rhein-Kreis Neuss mit ihrem Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 40-Jährige wurde laut Polizei in ihrem Auto eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.