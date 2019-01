Rommerskirchen: Erster Einsatz des neuen DRK-Vorstands : Junge Blutspender dringend gesucht

Rommerskirchen Der neue DRK-Vorstand konnte sich über einen gelungenen Einstand freuen.

Was die nicht zuletzt zur Weihnachtszeit häufige Klage wegen fehlender Blutreserven angeht, hat sich die Lage nach den Worten von Petra Blauert gegenüber den vergangenen Jahren eher noch verschärft: „Die Situation ist noch viel schlimmer geworden. Es fehlt an allem“, sagte die in Diensten des DRK stehende Ärztin, die die Spendenaktion leitete. „Wir brauchen 3500 Spenden am Tag“, betonte Petra Blauert. „Immer gebraucht“ werde die bei der Mehrzahl aller Menschen verwendbare Blutgruppe (Null negativ). Ein deutlicher Mangel herrscht nicht allein in Rommerskirchen an jungen Blutspendern; das Gros ist über 50 Jahre alt.