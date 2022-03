Kinderbetreuung in Rommerskirchen : Die nächste Kindertagesstätte soll in Vanikum entstehen

Rommerskirchen Die Gemeinde hat als Standort das Areal des Bauhofs ins Auge gefasst. Der Betrieb soll spätestens am 1. August 2025 aufgenommen werden.

In Rommerskirchen geht der Ausbau der vor allem für Familien wichtigen Infrastruktur weiter. Im Ausschuss für Erziehung, Bildung, Freizeit, Sport und Soziales legte die Verwaltung die Pläne für den Neubaus einer Kindertagesstätte in Vanikum vor. Sie soll spätestens im August 2025 betriebsbereit sein. Es wäre dann die dritte kommunale Kita, die binnen neun Jahren in der Gemeinde entsteht. 2016 war die Einrichtung der „Gillbachwichtel“ am Gorchheimer Weg bezogen worden, 2020 ging die Kita „Kleine Weltentdecker am Veilchenweg in Butzheim an den Start.