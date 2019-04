Aktion in Rommerskirchen: Bürgermeister liest älteren Menschen Geschichten vor

Aktion in Rommerskirchen

Rommerskirchen Vor gut zwei Jahren hatte die Gemeinde im Rathaus-Foyer einen „Weihnachtsbaum“ aufgestellt, in dem erstmals auch Senioren Nachrichten mit kleinen Wünschen hinterlassen konnten. Ein Anliegen hatten besonders viele ältere Menschen geäußert: Sie wünschten sich Zeit von anderen, zum Beispiel, um vorgelesen zu bekommen.

Doch offenbar konnten längst nicht alle Bitten erfüllt werden. Das tat Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens leid, und er entschloss sich, selbst ein bisschen von seiner Zeit für Senioren in der Gemeinde abzuknapsen. Schon im vergangenen Jahr hatte er darum sowohl das Caritas-Haus St. Elisabeth, als auch den Seniorenpark Carpe Diem besucht und dort Geschichten vorgelesen. „Und die positive Resonanz hat mich darin bestärkt, die Aktion in diesem Jahr zu wiederholen", hatte der Verwaltungschef angekündigt. Und er hat Wort gehalten. Mertens war auch jetzt wieder in beiden Einrichtungen zu Gast.