Rommerskirchens Rathaus-Chef: Bürgermeister Mertens heiratete am Samstag

Bürgermeister Mertens heiratete am Samstag

Das glückliche Brautpaar Janine und Martin Mertens in Anstel. Foto: Carina Wernig

Rommerskirchen Auf Gut Barbarastein haben Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens und seine Lebensgefährtin Janine Breuer am Samstag standesamtlich geheiratet. Die Hochzeitsfeier fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte Bräutigam Martin Mertens (36) bei einem kleinen Empfang am Abend. Auch Braut Janine Mertens (36) sagte strahlend: „Das ist ein wunderbarer Tag!“

Getraut hat das Ehepaar Mertens der Rommerskirchener Dezernent Hermann Schnitzler, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters. Würdevoll, aber auch mit viel Humor stellte er Janine und Martin Mertens ausführlich vor. „Ich wusste nicht, was er sagen wird“, zeigte sich der zuvor aufgeregte Mertens überrascht und erfreut von den Details: „Da muss er sehr gute Informanten gehabt haben.“ Die große Schwester der Braut rührte die Hochzeitsgesellschaft mit einer emotionalen Rede auf ihre 15 Jahre jüngere „Kleine Schwester“. Im festlich geschmückten Kamin-Saal beobachteten die Gäste „eine Art unentschieden“: Zwar hatte der Bräutigam die Hand beim Anschneiden der Hochzeitstorte oben, aber die Braut führte das Messer – so scheinen beide „das Sagen“ in der Ehe zu haben. Das nächste freudige Ereignis lässt nicht lange auf sich warten: Im April werden die Brautleute Eltern.