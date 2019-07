Brauchtum in Rommerskirchen : Bruderschaft hat sich wieder erholt

Rommerskirchen Die St. Sebastianus-Bruderschaft hat vier Jahren auf diesen Moment warten müssen: Mit Markus Geller wird es 2020 erstmals wieder einen König geben.

Stefan Schmitz war 2014 der bislang letzte Kandidat, der zum Vogelschuss antrat und ein Jahr später zum König gekrönt wurde. Manche hatten die ihre Gründung auf das Jahr 1425 zurückführende Bruderschaft schon abgeschrieben, als Ende 2014 eine schon länger virulente Krise offen ausbrach. Ein Dutzend Vorstandsmitglieder trat damals zurück, mit Mühe und Not gelang es, Anfang 2015 einen handlungsfähigen Vorstand zusammenzubringen. Sogar die Auflösung einer der urkundlich belegt ältesten Bruderschaften in der Region schien damals nicht ganz und gar unwahrscheinlich zu sein.

Wurde das traditionelle St.Peter- und Paul- Fest – einst das größte in Rommerskirchen – damals etwas „eingedampft“, feierten die Sebastianer jetzt erstmals seit 2014 wieder an zwei Tagen und hatten traditionell auch wieder ein Zelt auf dem Kirchplatz aufgestellt. „Sehr zufrieden“, zeigt sich Brudermeister Peter-Josef Plück mit der Besucherresonanz am ersten Tag, „zufrieden“ ist er mit der am Sonntag zu verzeichnenden Besucherzahl, „ob es finanziell auch ein Erfolg war, bleibt abzuwarten“, fügt Plück einschränkend hinzu.