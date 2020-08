Unfall bei Rommerskirchen : Rommerskirchener überschlägt sich mit Auto

Rommerskirchen Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus Rommerskirchen ist am Donnerstag gegen 13.40 Uhr auf der Venloer Straße mit seinem Ford von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde der Mann vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war er auf gerader Strecke in Fahrtrichtung Stommeln unterwegs gewesen, als er in der Nähe des Ortsausgangs Rommerskirchen die Kontrolle über seinen Wagen verloren.