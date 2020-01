Kampfsport in Rommerskirchen : Thai-Boxer haben auch Olympia fest im Blick

Rommerskirchen Auch wenn die Lorbeeren noch so frisch erworben sind, beim Kampfsportverein Bujin Gym können sich sogar Meisterinnen nicht auf ihnen ausruhen. Dies gilt auch für die beiden Schwestern Merle (17) und Talluah (14) Radtke.

„Bei uns läuft alles über Qualifikation“, macht der Vorsitzende Detlef Türnau deutlich, dass es beim Thai-Boxen ausschließlich auf die aktuelle Form und den dafür nötigen Trainingsfleiß ankommt. „Europameisterschaften finden bei uns jedes Jahr statt, und so muss man sich jedes Jahr aufs Neue qualifizieren“, sagt Türnau, der seit 1984 auch Präsident des Muay Thai Bundes Deutschland ist. An Fleiß lassen es die beiden hochtalentierten Schwestern nicht fehlen, die Anfang November ein fulminantes Debüt in der Nationalmannschaft feierten.

Zunächst einmal sei es wichtig, dass sie „internationale Luft schnuppern“, meinte Detlef Türnau, der zugleich auch Bundestrainer ist, nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaften, bevor seine Schützlinge in Minsk die Erwartungen noch einmal weit übertrafen. „Es war schon überraschend, dass sie so schnell nach oben gekommen sind“, kommentiert Türnau den unverhofften Erfolg. Diese Woche hatten die beiden Schwestern sogar ihre Fernseh-Premiere: Ein Team von RTL West drehte im Domizil von Bujin Gym an der Venloer Straße. Ihre nächste Kämpfe werden die beiden am 15. Februar in Eindhoven und am 28. März in Veenendaal bestreiten.