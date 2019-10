Herbstferien in Rommerskirchen : Volles Programm im Jugendhaus JUST-in

Herbstferien in Rommerskirchen

Rommerskirchen Während der Herbstferien wird es in dem Jugendhaus an der Kirchstraße keine Langeweile geben. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm.

An jedem Mittwoch bietet Jan Werneyer, Leiter des Butzheimer Jugendcafés GILT’ty, von 17 bis 18 Uhr einen Trommel-Workshop an. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Das Mindestalter beträgt sechs Jahre.

Donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr gibt es regelmäßig den Nähtreff. Das Angebot richtet sich nach den Worten von JUST-in-Leiterin Friederike Winterberg an Jungen und Mädchen ab der dritten Klasse ebenso wie an Jugendliche und junge Erwachsene. Es ist kostenfrei, und auch hier können alle Interessierten ohne Anmeldung vorbei kommen. Wer eine Nähmaschine und Material hat, kann beides gern mitbringen. Im Jugendhaus wird den Teilnehmern beides aber auch kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Zudem hat das JUST-in in der zweiten Herbstferienwoche vom 21. bis 25. Oktober jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Es werden Laternen gebastelt, kurz vor Halloween geht es auch schon mal gruselig zu.

Nach den Ferien stehen am 12. November und am 10. Dezember noch zwei Märchennachmittage auf dem auf dem Programm, die jeweils um 16.30 Uhr beginnen. „Es erwarten Euch spannende und lustige Märchen in gemütlicher Atmosphäre“, verspricht Friederike Winterberg.