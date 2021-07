Katastrophenhilfe : Rommerskirchener hilft täglich Hochwasseropfern

Rommerskirchen Josef Weyrauch gibt aus Dankbarkeit etwas zurück. In einer schweren Lebensphase ist er selbst von anderen Menschen unterstützt worden.

Die Nächte sind kurz, die Tage sind lang zurzeit für Josef Weyrauch. Aufstehen gegen 4 Uhr in der Früh, Abfahrt gegen 6 Uhr, Heimkehr zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr. Dazwischen liegen anstrengende Stunden. Denn der Rommerskirchener ist einer von zahlreichen Ehrenamtlern, die in dem von der Hochwasserkatastrophe besonders hart getroffenen Kreis Ahrweiler die Flutopfer unterstützen und dort beim Aufräumen und Wiederaufbau hart anpacken. Nach einer Zeit in Kalenborn ist er seit vergangenem Montag in Mayschoss im Einsatz. Die Firma Wieland GmbH aus Bergheim hat ihm sogar einen Radlader zur Verfügung gestellt, der bei den Arbeiten natürlich eine große Hilfe ist.