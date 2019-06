Bildung in Rommerskirchen : Grundschüler interessieren sich fürs Grundgesetz

Rommerskirchen Ist das Deutsche Grundgesetz schon für Grundschüler interessant? In Rommerskirchen auf jeden Fall. Bei ihrem Besuch an der Gillbachschule, wo es um dieses Thema ging, staunten Bürgermeister Martin Mertens und Dezernent Elmar Gasten nicht schlecht, wie gut vorbereitet, informiert und engagiert ihre jungen Zuhörer bei dem vermeintlich schwierigen Thema waren.

Mertens: „Ich war beeindruckt, was bei den Schülerinnen und Schülern für ein Wissen vorhanden war. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es freut mich sehr, dass die Kinder schon so früh mit dem Fundament unseres Staates vertraut sind. Unsere freiheitlich demokratische Grundordnung kann nicht früh genug als großer Schatz, den es zu erhalten gilt, verankert werden." Auch die Fragen, die die Schüler gestellt hätten, seien auf hohem Niveau gewesen, berichteten Mertens und Gasten. Dabei wurde deutlich, dass der vorausgegangene Unterricht ein gutes Fundament gelegt hatte. So wussten die Schüler, warum das Grundgesetz entstanden ist, und Begriffe wie der Parlamentarische Rat waren ihnen ebenfalls geläufig. Besonderes Interesse zeigten sie an Fragen zum Tierschutz und den Rechten von Kindern.