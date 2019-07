Grüne wollen mehr Grün : Rommerskirchener Grüne gegen geschotterte Baumscheiben

Baumscheiben sollen künftig in Rommerskirchen bepflanzt und nicht mehr geschottert werden. Foto: Andrea Röhrig

Rommerskirchen Die zunehmende Flächenversiegelung im Gemeindegebiet war Bündnis 90/Die Grünen schon immer ein Dorn im Auge. Am Donnerstag entscheidet die Politik über mehr Grün im öffentlichen Straßenraum.

Jupp Kirberg verweist zudem auf einen von seiner Partei initiierten, gleich gelagerten Beschluss des Grünflächenausschusses vom Februar 2018, wonach künftig erst noch anzulegende Flächen für das so genannte „Straßenbegleitgrün“ nicht mehr geschottert werden sollen. Er begrüßt, „dass in den Kaufverträgen für Siedlungsgrundstücke in Rommerskirchen das Thema bereits zielführend eingearbeitet wurde.“