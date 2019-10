Gospelmusik in Rommerskirchen : „Roki Voices“ singen für Siri4Roki

Sabine König (vorn in der Mitte) mit den Roki Voices“ bei der Probe in der Samariterkirche. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Der Gospelchor gibt ein Benefizkonzert für den wohltätigen Verein.

Am Sonntag, 10. November, jedenfalls sollen die „Roki Voices“ in Bestform antreten, wenn sie in der Samariterkirche ab 17 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Siri4Roki“ geben. Über musikalische Erfahrung verfügt Sabine König zuhauf, die aus einer musikalischen Familie stammt. 15 Jahre lang hat sie in Stommeln den Chor „Heaven and earth“ dirigiert und zudem ist sie ausgebildete Barock-Geigerin.