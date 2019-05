Sport in Rommerskirchen : Golfmeisterschaften stehen vor dem Aus

Schon 2018 fielen die Rommerskirchener Golfmeisterschaften aus. Jetzt scheint deren Geschick endgültig besiegelt zu sein. Das Organisationsteam hat sich aufgelöst. Der Bürgermeister hofft noch auf einen Neustart.

Vorangegangen waren ergebnislos verlaufene Versuche, das Turnier wieder auf dem Gelände des Golf&Country-Clubs Velderhof stattfinden zu lassen. „Leider war das Gesamtpaket für die Ausrichtung des Turniers deutlich teurer als früher“, sagt Bernd Krömer, der zudem persönliche Gründe für seinen Rückzug geltend macht. Auch der städtische Golfplatz in Roggendorf kam als Alternative zum Velderhof nicht mehr in Betracht. Nach neun Turnieren auf dem in Butzheim befindlichen Gelände des Velderhofs wurde das Turnier 2014 und 2015 sowie nach zeitweiliger Rückkehr auf den Velderhof 2016 auch 2017 in Köln-Roggendorf ausgetragen. Bernd Krömer zufolge hat es jedoch eine gewisse Reserve bei den Golfern gegeben, die die Rommerskirchener Meisterschaften nicht dauerhaft in Köln stattfinden lassen wollten.