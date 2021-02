Kreative Unternehmer : Rommerskirchener fertigen Geschenke und Deko mit dem eigenen 3D-Drucker

Rommerskirchen Anja und Lars Bognar haben einen eigenen Online-Shop für personalisierte Ideen aus dem Drucker gegründet. Angefangen hat alles mit Produkten für Freunde und Bekannte.

Angefangen hat alles vor etwa drei Jahren: Lars Bognar ist Ingenieur, den 3D-Druck kennt er durch seinen Beruf . Aus Interesse hat er sich einen eigenen 3D-Drucker bestellt – „für den Hausgebrauch.“ Bald schon kam seine Frau auf die Idee, darüber personalisierte Deko-Elemente herzustellen. Sie ist für den kreativen Part zuständig, entwickelt die Ideen und macht die Entwürfe. Lars Bognar kümmert sich um die Umsetzung: Für den Druck nutzt er den Bio-Kunststoff PLA. Das Material wird aus Maisstärke, einem nachwachsenden Rohstoff, gewonnen und gilt sogar als kompostierbar. „Zuerst haben wir Namensschilder für einen Kindergeburtstag gemacht, das kam gut an“, erinnert Lars Bognar sich. Nach und nach entstand die Idee, aus dem Hobby ein Kleingewerbe zu machen. Die Produkte bietet das Paar als 3Dekorativ auf seiner eigenen Homepage und Instagram an. „Die Anfragen bündeln sich meistens vor besonderen Anlässen wie Ostern oder Weihnachten“, erzählt der 30-Jährige. Das ganze Jahr über seien seine Partyartikel wie Torten-Topper besonders angesagt oder auch individuelle Gutscheine. „Das Gute ist, dass wir genau auf die Wünsche eingehen können“, sagt Bognar. So bieten sie auf ihrer Internetseite auch nur eine kleine Auswahl zur Inspiration. „Individuelle Geschenke lassen sich nun einmal nicht von der Stange verkaufen.“

Am meisten fasziniert Lars Bognar die Technik: „Mit 3D-Druckern lässt sich relativ einfach etwas herstellen. Es sind kaum Grenzen gesetzt, selbst die unmöglichsten geometrischen Formen, bei denen ein Tischler vielleicht an seine Grenzen stoßen würde, können produziert werden“, erzählt er. Und so beschränkt sich der Druck auch nicht nur auf kreative Dekoartikel. Auch Ersatzteile für Werkzeuge lassen sich darüber herstellen, erzählt er. Und im vergangenen Jahr, zu Beginn der Pandemie, hat er für die Stadt Dormagen Behelfsmasken auf dem Drucker produziert. „Das zeigt, welches Potenzial in den Druckern liegt“, sagt er. Ein Traum von ihm ist es, auch einmal Metall zu drucken. „Das eröffnet wieder ganz neue Möglichkeiten, man könnte zum Beispiel Schmuckstücke darüber herstellen“, erzählt er.