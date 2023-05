Rommerskirchen tauscht sich aus Wiedersehen mit der Partnerstadt Mouilleron

Es war die erste Frankreichreise nach der zwangsweisen Corona-Pause: Fast 50 Rommerskirchener haben am vergangenen verlängerten Wochenende die französische Partnerstadt Mouilleron- le- Captif besucht. Nachdem im Herbst 2022 wenigstens die Feiern zum 20-jährigen Bestehen der „Jumelage“ zwischen Rommerskirchen und Mouilleron in der Gemeinde nachgeholt werden konnte,war jetzt Gelegenheit zum Gegenbesuch. „Nach der leidigen Pandemie dürfte damit wohl endgültig wieder ,Normalität‘ in den partnerschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Gemeinden eingekehrt sein“, sagte Bürgermeister Martin Mertens, der sich auch in die Vendée aufmachte. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Jacky Godard hatte er im November den im September 2001 von ihren Vorgängern Albert Glöckner und Philippe Darniche geschlossenen Freundschaftsvertrag noch einmal unterzeichnet. Organisiert hatte die jetzige Reise auf Rommerskirchener Seite das Partnerschaftskomitee Mouilleron-le-Captif unter Vorsitz von Susanne Schumacher. Das Programm wiederum hatte die zuständige Abteilung des Partnerschaftsvereins von Mouilleron-le-Captif gestaltet: Die Besichtigung einer Insel sowie eines Salzgartens, eine offizielle Zeremonie zum 20-Jährigen, ein Picknick und zum Abschluss eine Feier.