Verkehr in Rommerskirchen : Die nächsten Ampeln werden barrierefrei

Die Ausschreibung für die barrierefreie Umgestaltung von zwei weiteren Ampelanlagen läuft inzwischen, wie kürzlich im Bau- und Verkehrsausschuss bekannt wurde. Schon vor knapp drei Jahren hatte der Rat sich dafür entschieden, im Rahmen des Projekts „Barrierefreies Rommerskirchen“ vier Fußgängersignalanlagen auf barrierefrei umzurüsten. Die Hoffnung, das Vorhaben schon 2017 umsetzen zu können, erfüllte sich indes nicht. Da sich drei der vier Anlagen (Frixheim an der Gohrer Straße, Butzheim an der Landstraße und Eckum an der Bahnstraße) an der B 477 befinden, liegt ein Teil der Zuständigkeit beim Landesbetrieb Straßenbau, was den Umbau in die Länge zog. Für den war letztlich eine Verwaltungsvereinbarung erforderlich, die erst im April 2018 unterzeichnet wurde. Ende 2018 ging die erste neu gestaltete Anlage in Eckum in Betrieb, in Frixheim folgte bald die zweite.