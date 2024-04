Umfrage beendet Rommerskirchener äußerten sich zur Mobilität

Verkehr und Mobilität sind in Rommerskirchen Dauerthemen. Die Ratsmitglieder sowie Verwaltung und Bürgermeister Martin Mertens bemühen sich seit Jahren um eine Weiterentwicklung. In Sinsteden konnte die Ortsumgehung verwirklicht werden, beim seit langem gewünschten Bau der B 477n lässt die Gemeinde nicht locker, und mit der im vergangenen Jahr eröffneten Mobilstation am Bahnhof samt Fahrradstation hat Rommerskirchen weiter an Attraktivität gewonnen. Doch es soll weitergehen. Und dabei waren zuletzt auch die Bürger gefragt. Nach mehr als zwölf Monaten seien nun die letzten Interviews der bundesweiten Haushaltsbefragung „Mobilität in Städten – SrV 2023“ abgeschlossen worden, heißt es aus dem Rathaus. Über ein Jahr lang hatten zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger per Telefon oder Onlinefragebogen Auskunft zu ihrer Alltagsmobilität gegeben.