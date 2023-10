125 Jahre Schienenverkehr in Rommerskirchen Einen Bahnhof für die Zukunft geschaffen

Mit der Inbetriebnahme der neuen Mobilstation am 1. März 2023 ist der neue Bahnhof vor historischem Hintergrund zu einem attraktiven Zentrum geworden. Die neuen Bauten beherbergen drei Kinderärzte – die ersten in Rommerskirchen überhaupt -, eine Podologin, die Caritas mit einer Fahrradstation, die DHL mit einem Paketservice und die Taxizentrale Cun. Dass Voosen hier ein großzügiges Café eingerichtet hat, lädt zum Verweilen ein. „Wenn wir die Mobilitätswende wollen, müssen wir den Schienenverkehr massiv fördern und vor allem: machen“, subsumiert Bürgermeister Martin Mertens seine Aktivitäten. Werner J. Lübberink, der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn AG für Nordrhein-Westfalen, sagte, dass Rommerskirchen ein Positivbeispiel für ganz NRW sei. „Die Bahn ist die Lebensader und hat sich positiv entwickelt. Was Sie geschaffen haben, ist die Zukunft.“ Er führte weiter aus, dass die Hauptstrecke erhalten bleibe und ausgebaut werde. So werden die Bahnsteige in Rommerskirchen bis 2027/28 „S-Bahn-fit“ gemacht, das heißt: erhöht. Martin Mertens gab das Lob sofort an seine Kämmerin Susanne Garding-Maak weiter, die bei allen Maßnahmen die Geschäftsführung hatte.