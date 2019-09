Ortsteilgespräche in Rommerskirchen : Dorfcafé soll regelmäßig geöffnet sein

Ortsteilgespräche in Rommerskirchen

Neben dem Dorfcafé soll auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Olligs Am Kamp auch ein eingruppiger Kindergarten untergebracht werden. Foto: Gemeinde Roki

Rommerskirchen Beim Gespräch in Widdeshoven-Hoeningen spielten auch Verkehrsprobleme eine Rolle. Im neuen Baugebiet „Im Kamp“ sollen ab 2020 etwa 20 Häuser entstehen.

Mehr als 60 interessierte Bürger sorgten beim Ortsteilgespräch dafür, dass das designierte Dorfcafé in der ehemaligen Gärtnerei Olligs an die Grenzen seines Fassungsvermögens geriet. Zu den erörterten Themen gehörte natürlich auch die Frage, wie es um das Dorfcafé künftig bestellt sein werde. Bürgermeister Martin Mertens zufolge liegt inzwischen ein Nutzungskonzept vor, auf dessen Basis 2020 regelmäßige Öffnungszeiten möglich sind.

Weihnachtspremiere im Dorfcafé in Widdeshoven

Zu den den Bürgern am meisten auf den Nägeln brennenden Fragen zählte die Verkehrssituation, insbesondere an den Ortsein- und -ausgängen. Dies gilt einerseits für die von Widdeshoven nach Wevelinghoven führende L 69, bei der Autofahrer schon beim Verlassen Widdeshovens das Gaspedal über Gebühr durchdrücken.

Womöglich noch spektakulärer geht es auf der L 69 im Bereich der Bruchstraße zu, die von der B 477 an der ehemaligen Mülldeponie vorbei nach Widdeshoven führt. Ulrich und Wilhelmine Weidenhaupt wohne nahe des Ortseingangs, an dem zuvor schwungvoll des Weges kommende Autofahrer eher verhalten beginnen, das Tempo zu drosseln. Was insbesondere auch für Lkw gilt, die nach Augenzeugenberichten gerade auf der innerörtlich eher engen Bruchstraße für manch brenzlige Situation gesorgt haben. Die Anbringung von Bodenwellen hat der Landesbetrieb Straßenbau nach den Worten von Ulrich Weidenhaupt schon vor geraumer Zeit mit dem Argument abgelehnt, dass dies den flüssigen Verkehrsverlauf hemme.